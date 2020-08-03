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    • 03.08.2020 15:02
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    • 03.08.2020 15:02
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    Son dakika: 'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

    Son dakika haberine göre, 'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden, personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 4'ü personel 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu.

    Hakkari'de hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

    'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli ve 2'si sivil toplam 6 kişinin kimliği tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda, Aysun Er, Evin Yazgan ve Savaş Bayram olduğu belirlendi.



    KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜYMÜŞ
    Ayrıca kazada yaralanan kişinin, minibüsün sürücüsü Mustafa Nasıroğlu olduğu da öğrenildi. Nasıroğlu'nun Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



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