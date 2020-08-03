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    • 03.08.2020 10:45
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    • 03.08.2020 10:59
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    Son dakika: 'de bir araç uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, 'nin ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

    Hakkari'de korkunç kaza

    ' nin ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.




    YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevke dildi.

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