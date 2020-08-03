Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevke dildi.
Son dakika: Hakkari'de bir araç uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minübüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.