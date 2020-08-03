Yola çıkacaklar dikkat! Bakan canlı yayında uyardı

"KENDİNİZE UYKU BORCUNUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ BUNU DİREKSİYON BAŞINDA ÖDEMEYİN"

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Soylu, mümkün olduğunca gece yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Soylu, şöyle devam etti: Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır ve ricamızdır. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerlerse. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz bir şekilde kesinlikle yola çıkmasınlar ve trafik kurallarına muhakkak riayet etsinler, emniyet kemerlerini taksınlar. Yine bir tavsiyemiz daha var. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Belki de en temel kurallardan bir tanesi bu. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bizim öne çıkardığımız bir husus var; lütfen şerit değiştirmeleri ve şerit ihlalleri yapmayalım. Son zamanlardaki kazaların önemli bir bölümü de bundan meydana geliyor.

Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için esas itibarıyla büyük bir acıdır ve bize ağırdır. Şunu söylemek isterim: Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın Göller bölgesinde İkiyaka'da uçurumdan aşağıya yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı. Yani bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin bizde bir travmaya yol açtığını burada vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyoruz ki lütfen her birimiz çok dikkatli olalım. Yani aracın teknik kabiliyetiyle aracın teknik donanımıyla ilgili kulaklarımız bir doktor gibi sanki vatandaşı dinliyor, kendi hastasını dinliyor gibiyiz. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim. Temel amacımız budur."