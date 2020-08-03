Sarılmanın mutluluğu! İşte mutlu evliliğin sırları...

Mutluluğu yakalamak zor mu? Kimilerine göre evet mutlu olmak için fedakarlık şart. Ancak çok küçük adımlarla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Yaptığım araştırmalar, gözlemlerim gösteriyor ki sarılmayı unutuyoruz. Elbette Covid-19 var. Risk var ama kendimizi dezenfekte ettiğimiz sürece sarılabiliriz. Eşimize, sevgilimize sarılmayı ihmal etmeyelim. Sarılmak nörofizyolojisinden bahsederken sarılmanın sevgi hormonu olarak bilinen oksitosin salgıladığı bir gerçek. Fazla sarılmanın oksitosini fazla uyaracağından böylelikle çiftleri birbirine duygusal olarak çok daha güçlü hale getireceği bir gerçek. North Carolina Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, stres altındayken özellikle de kadınlarda salgılanan kortizol hormonunun en az 20 saniye süren bir sarılmadan sonra düştüğü keşfedildi.
ÖDÜL MERKEZİ
Buradan sarılmak psikolojik ve fizyolojik acıların azaltılmasında çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Endorfinler aynı zamanda beynin ödül merkezlerini de çalıştırırlar. Bu sebeple ağlayan birisine sarıldığınızda ortaya çıkan rahatlama duygusu sarıldığınızı kişi ile sizin aranızda duygusal bir bağ kurar.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ
ÖDÜL MERKEZİ
Buradan sarılmak psikolojik ve fizyolojik acıların azaltılmasında çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Endorfinler aynı zamanda beynin ödül merkezlerini de çalıştırırlar. Bu sebeple ağlayan birisine sarıldığınızda ortaya çıkan rahatlama duygusu sarıldığınızı kişi ile sizin aranızda duygusal bir bağ kurar.
ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ