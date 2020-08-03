Sarılmanın mutluluğu! İşte mutlu evliliğin sırları...

yakalamak zor mu?Kimilerine göre evet mutluolmak için fedakarlık şart.Ancak çok küçük adımlarlamutluluğu yakalayabilirsiniz.Yaptığım araştırmalar,gözlemlerim gösteriyorki sarılmayı unutuyoruz.Elbette Covid-19 var.Risk var ama kendimizidezenfekte ettiğimizsürece sarılabiliriz.Eşimize, sevgilimizesarılmayı ihmaletmeyelim. Sarılmaknörofizyolojisindenbahsederkensarılmanın sevgihormonu olarakbilinen oksitosinsalgıladığı birgerçek. Fazlasarılmanınoksitosini fazlauyaracağındanböylelikleçiftleri birbirine duygusalolarak çok daha güçlü halegetireceği birgerçek. NorthCarolinaÜniversitesi'nde yapılanbir araştırmada, stresaltındayken özellikle dekadınlarda salgılanankortizol hormonunun enaz 20 saniye süren birsarılmadan sonra düştüğükeşfedildi.Buradan sarılmak psikolojik ve fizyolojik acıların azaltılmasında çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Endorfinler aynı zamanda beynin ödül merkezlerini de çalıştırırlar. Bu sebeple ağlayan birisine sarıldığınızda ortaya çıkan rahatlama duygusu sarıldığınızı kişi ile sizin aranızda duygusal bir bağ kurar.