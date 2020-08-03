Rize'nin Ardeşen ilçesinde adrenalin tutkunları için 'İnsan Sapanı' ismi verilen etkinlik, büyük ilgi görüyor. Fırtına Vadisi'nde kurulan ve 'İnsan Sapanı' adı verilen özel platformun arasına lastiklerle oluşturulan düzeneğe emniyet kemerleri ile bağlananlar, ATV aracıyla geri doğru çekilerek fırlatılıyor.
25 metre fırlatılan ve saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaşanlar insanlar, adrenalini, son noktaya kadar yaşıyor. Daha çok yurt dışında yapıldığı bilinen ve Türkiye'de tek olan bu sistem, 'Laz uçayi, Laz uçurayi' sloganı hizmet veriyor. İlk defa uçan adrenalin tutkunları, "Çok keyifli, bir anda ne oluyor, anlamıyorsunuz" diyor..
25 metre fırlatılan ve saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaşanlar insanlar, adrenalini, son noktaya kadar yaşıyor. Daha çok yurt dışında yapıldığı bilinen ve Türkiye'de tek olan bu sistem, 'Laz uçayi, Laz uçurayi' sloganı hizmet veriyor. İlk defa uçan adrenalin tutkunları, "Çok keyifli, bir anda ne oluyor, anlamıyorsunuz" diyor..