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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    Ardeşen'deki “İnsan sapanı” gördü

    'nin Ardeşen ilçesinde bulunan adrenalin tutkunlarının yeni gözdesi, “İnsan sapanı” gördü. Sapan gibi fırlatılan insanlar, saniyede 100 km’lik hıza kadar ulaşıyor.

    Laz uçayi!
    Rize'nin Ardeşen ilçesinde adrenalin tutkunları için 'İnsan Sapanı' ismi verilen etkinlik, görüyor. Fırtına Vadisi'nde kurulan ve 'İnsan Sapanı' adı verilen özel platformun arasına lastiklerle oluşturulan düzeneğe emniyet kemerleri ile bağlananlar, ATV aracıyla geri doğru çekilerek fırlatılıyor.



    25 metre fırlatılan ve saniyede 100 kilometreyi bulan hıza ulaşanlar insanlar, adrenalini, son noktaya kadar yaşıyor. Daha çok yurt dışında yapıldığı bilinen ve 'de tek olan bu sistem, 'Laz uçayi, Laz uçurayi' sloganı hizmet veriyor. İlk defa uçan adrenalin tutkunları, "Çok keyifli, bir anda ne oluyor, anlamıyorsunuz" diyor..
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