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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    Kıbbeh (İçli köfte) | Zamansız lezzetler

    İç malzeme için zeytinyağını bir tavaya alıp ince doğranmış soğanı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. fıstık, tuz ve karabiber ekleyip fıstıkların rengi dönene kadar kavurun. İşte içli köfte tarifinin devamı...

    Kıbbeh İçli köfte
    İç malzeme için zeytinyağını bir tavaya alıp ince doğranmış soğanı ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. fıstık, tuz ve karabiber ekleyip fıstıkların rengi dönene kadar kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dışı için bulguru derin bir kaba alıp üzerine su ekleyin ve 30 dakika dinlendirin. Bulgur suyunu çekince kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber ve tuz ilave edip tüm malzeme iyice özleşene kadar yoğurun. Üzerine nane yapraklarını ekleyip mutfak robotuna alın ve yumuşak bir hamur formu alana kadar çekin. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Parçalardan birini avucunuza alıp oval olacak şekilde yuvarlayın. Ortasını işaret parmağınızla açın ve hazırladığınız iç harçtan koyup kapatın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın ve pişirme kağıdı serilmiş bir kaba dizin. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Derin bir tencereye hazırladığınız köfteleri kaplayacak kadar ayçiçeği yağı koyup kızdırın. Kıbbehleri ekleyip kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. 1-2 dakika dinlendirip servis yapın.


    6-8 KİŞİLİK İÇ MALZEME İÇİN:
    1 kg az yağlı dana kıyma

    3 çorba kaşığı zeytinyağı

    2 adet ince doğranmış soğan

    1/2 su bardağı dolmalık fıstık

    Tuz, karabiber

    DIŞI İÇİN:
    2 su bardağı köftelik ince bulgur

    2.5 su bardağı soğuk su

    600 gram dana kıyma

    1 adet büyük boy rendelenmiş soğan

    2 dal nane

    Tuz, karabiber

    KIZARTMAK İÇİN:
    Ayçiçeği yağı

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