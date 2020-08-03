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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    - hattında görülmemiş cinayet! 'ı katletti

    'tan 8 yıl önce 'ya giden (40), 1.5 yıl önce de köylüsü ve uzaktan akrabası olan 'ı (38) yaşadığı şehre götürdü. İki Türk, Japonya'da kavga etti. Mehmet Tahtabiçen, arkadaşını bıçakla katletti.

    Samuray Mehmet!

    Kahramanmaraş'tan 8 yıl önce Japonya'ya giden Mehmet Tahtabiçen (40), 1.5 yıl önce de köylüsü ve uzaktan akrabası olan Gökhan Ardıç'ı (38) yaşadığı şehre götürdü. Ardıç, sara hastası olmasına rağmen gündelik işlerde çalışarak, memlekette bıraktığı 3 çocuğu ve eşine para göndermeye başladı.


    İki Türk, Japonya'da kavga etti. Mehmet Tahtabiçen, arkadaşını bıçakla katletti

    Alkol bağımlısı ve gece hayatına düşkün olan Tahtabiçen ise sürekli şiddet uyguladığı eşi Arzu ve 4 çocuğunu bir süre önce evden attı.

    Yalnız yaşayan Tahtabiçen, Gökan Ardıç'ın da bulunduğu 3 arkadaşını, 'Moralim çok bozuk. Gelin biraz kafa dağıtalım" diyerek evine davet etti. Bir ara iki arkadaşını alkol alması için markete gönderen Tahtabiçen, Ardıç'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğazını keserek öldürdü.


    Gökhan Ardıç, köylüsünün aracı olmasıyla gittiği japonya'da canından oldu.



    4 arkadaşın bir araya geldiği ve içki masası kurduğu bu evde kan aktı.
    Haberler Yaşam Kahramanmaraş - Japonya hattında görülmemiş cinayet! Mehmet Tahtabiçen Gökhan Ardıç'ı katletti
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