Alkol bağımlısı ve gece hayatına düşkün olan Tahtabiçen ise sürekli şiddet uyguladığı eşi Arzu ve 4 çocuğunu bir süre önce evden attı.

Yalnız yaşayan Tahtabiçen, Gökan Ardıç'ın da bulunduğu 3 arkadaşını, 'Moralim çok bozuk. Gelin biraz kafa dağıtalım" diyerek evine davet etti. Bir ara iki arkadaşını alkol alması için markete gönderen Tahtabiçen, Ardıç'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle boğazını keserek öldürdü.



Gökhan Ardıç, köylüsünün aracı olmasıyla gittiği japonya'da canından oldu.





4 arkadaşın bir araya geldiği ve içki masası kurduğu bu evde kan aktı.