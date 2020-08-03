Düzce'de Mücahit ve Nagehan Fidan'ın kızları Gülcan'a 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle kalbi duran genç kız yatağa bağımlı hale geldi. Baba Mücahit Fidan, "Kök hücre için müracaat ettik. Kızımızın kalkıp gezeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.
TATİL KABUSA DÖNÜYORDU!
Kocaeli'de tatil için yola çıkan Vedat A. ve yanındaki kadın arkadaşının içinde olduğu otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çift son anda kendini araçtan dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
MİDESİNDEN 190 BİLYE ÇIKTI
Çin'de bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı. Doktorlar rontgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.
TATİL KABUSA DÖNÜYORDU!
Kocaeli'de tatil için yola çıkan Vedat A. ve yanındaki kadın arkadaşının içinde olduğu otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çift son anda kendini araçtan dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
MİDESİNDEN 190 BİLYE ÇIKTI
Çin'de bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı. Doktorlar rontgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.