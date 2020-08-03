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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    Gezeceğini umut ediyoruz

    'de Mücahit ve 'ın kızları Gülcan'a 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle kalbi duran yatağa bağımlı hale geldi. İşte haberin detayları ve 3 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

    Gezeceğini umut ediyoruz
    Düzce'de Mücahit ve 'ın kızları Gülcan'a 7 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle kalbi duran yatağa bağımlı hale geldi. Baba Mücahit Fidan, "Kök hücre i müracaat ettik. Kızımızın kalkıp gezeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

    TATİL KABUSA DÖNÜYORDU!
    Kocaeli'de tatil için yola çıkan Vedat A. ve yanındaki kadın arkadaşının içinde olduğu otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Çift son anda kendini araçtan dışarı atarak yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

    MİDESİNDEN 190 BİLYE ÇIKTI
    Çin'de bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı. Doktorlar rontgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.

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