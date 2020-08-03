Gamze’nin çığlığı! Tecavüzcü serbest bırakıldı...

Bursa'da Gamze A., Yunus Emre Çakır'ın tecavüzüne uğradı. "Bağırdım ama kimse duymadı" diye ağladı. Sanık, "Mağdur çığlık atmadı" gerekçesiyle bırakıldı. Tepki yağdı.
Gamze A. tecavüze uğradığını anlattı. Sanık, 'mağdur çığlık atmadı' denilerek serbest bırakıldı.
MAĞDUR ÇIĞLIK ATMADI!
Bursa'da Gamze A. (20), geçen yıl kasım ayında Yunus Emre Ç. (21) tarafından zorla eve götürülerek cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Savcılıkta verdiği ifadede, "Beni evine sürükledi ve defalarca tecavüz etti engel olamadım. Bağırdım ama kimse duymadı" dedi.
1 SENEDİR SERBEST
Yunus Emre Çakır yargılandığı mahkeme tarafından "mağdur olay anında çığlık atmadı" gerekçesi ile serbest bırakıldı. Sanığın 1 seneye yakın süredir serbest olması ve hiç ceza almaması sosyal medyada tepki çekti. Kısa süre içinde #gamzeyesesol etiketi Türkiye gündemine girdi. Kullanıcılar sanığın bir an önce tutuklanmasını talep etti.
Gamze A. tecavüze uğradığını anlattı. Sanık, 'mağdur çığlık atmadı' denilerek serbest bırakıldı.
MAĞDUR ÇIĞLIK ATMADI!
Bursa'da Gamze A. (20), geçen yıl kasım ayında Yunus Emre Ç. (21) tarafından zorla eve götürülerek cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Savcılıkta verdiği ifadede, "Beni evine sürükledi ve defalarca tecavüz etti engel olamadım. Bağırdım ama kimse duymadı" dedi.
1 SENEDİR SERBEST
Yunus Emre Çakır yargılandığı mahkeme tarafından "mağdur olay anında çığlık atmadı" gerekçesi ile serbest bırakıldı. Sanığın 1 seneye yakın süredir serbest olması ve hiç ceza almaması sosyal medyada tepki çekti. Kısa süre içinde #gamzeyesesol etiketi Türkiye gündemine girdi. Kullanıcılar sanığın bir an önce tutuklanmasını talep etti.