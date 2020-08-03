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    • Yaşam
    • 03.08.2020 Gazete
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    Bedensel engelli Şenay, üçüncü üniversitesini bitirdi

    'de doğduktan 9 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmayan (43), okuma azmi ile herkese örnek oldu. Fakültesi'nde İktisat, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve bölümünü bitiren Şide, şimdi 4. üniversiteyi okumak için hazırlanıyor.

    Engelleri aştı
    Eskişehir'de doğduktan 9 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmayan (43), okuma azmi ile herkese örnek oldu. Fakültesi'nde İktisat, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve bölümünü bitiren Şide, şimdi 4. üniversiteyi okumak için hazırlanıyor.

    Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, başarı belgesi vererek tebrik ettiği Şenay Şide'nin azmiyle örnek olduğunu ifade etti.
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