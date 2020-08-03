Bedensel engelli Şenay, üçüncü üniversitesini bitirdi

Eskişehir'de doğduktan 9 gün sonra geçirdiği ateşli havale sonucu belden aşağısı tutmayan Şenay Şide (43), okuma azmi ile herkese örnek oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde İktisat, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ve Halka İlişkiler bölümünü bitiren Şide, şimdi 4. üniversiteyi okumak için hazırlanıyor.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, başarı belgesi vererek tebrik ettiği Şenay Şide'nin azmiyle örnek olduğunu ifade etti.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, başarı belgesi vererek tebrik ettiği Şenay Şide'nin azmiyle örnek olduğunu ifade etti.