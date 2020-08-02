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    • Yaşam
    • 02.08.2020 12:33
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    • 02.08.2020 12:33
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    Son dakika: ’da kurban eti için yakılan ateş 2 katlı evi küle çevirdi

    'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Balı köyünde yaşayan , kurban etini pişirmek için 2 katlı ahşap evinin avlusunda ateş yaktı. Et pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle Kabak’ın yaşadığı eve sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 2 katlı ahşap evde çıkan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Kurban eti için yakılan ateş 2 katlı evi küle çevirdi

    'nun Kıbrıscık ilçesinde kurban eti pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevlerin sıçradığı 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Balı köyünde yaşayan , kurban etini pişirmek için 2 katlı ahşap evinin avlusunda ateş yaktı. Et pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle Kabak'ın yaşadığı eve sıçradı.

    Kısa sürede büyüyen ı farkeden Kabak, köylülerle birlikte yangını söndürmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine Kıbrıscık, Seben ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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