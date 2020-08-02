Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kurban eti pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevlerin sıçradığı 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Balı köyünde yaşayan Durmuş Kabak, kurban etini pişirmek için 2 katlı ahşap evinin avlusunda ateş yaktı. Et pişirmek için yakılan ateşten çıkan alevler rüzgarın da etkisiyle Kabak'ın yaşadığı eve sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangını farkeden Kabak, köylülerle birlikte yangını söndürmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine Kıbrıscık, Seben ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.