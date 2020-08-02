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    • Yaşam
    • 02.08.2020 12:50
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    • 02.08.2020 12:52
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    'da tepki çeken görüntü! Kurbanlık danayı ayağından asıp...

    'da çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı. Kesime götürülen bir dananın tek ayağından iş makinesine asıldığı anların yer aldığı görüntüler sonrası sosyal medyada yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

    Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde, 'nın ilk günü dananın kesim alanına götürülmesinde iş makinesi kullanıldı.

    Arka ayağından iple iş makinesinin kepçesine bağlanan hayvan, havaya kaldırılarak metrelerce götürüldü. Daha sonra dana, kesim yeri olarak belirlenen pazar alanında kasap tarafından kesildi.

    Hayvanın iş makinesi ile götürülme görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medya üzerinden yorum yapanlar, hayvana kesime götürürken eziyet edildiğini belirterek, sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da tepki çeken görüntü! Kurbanlık danayı ayağından asıp...
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