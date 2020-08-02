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    • Yaşam
    • 02.08.2020 11:18
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    • 02.08.2020 11:18
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    'da can pazarı! Son anda kurtarıldılar

    'un ilçesinde 4 katlı binada çıktı. Son katta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi son anda kurtarıldı. Sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı.

    İstanbul'da can pazarı! Son anda kurtarıldılar

    'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan da 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kurtarılırken, ekipler yangını kontrol altına aldı.
    Esenyurt'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri dairedeki alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

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