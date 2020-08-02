



"ÇEŞME'DEKİ DOLULUKTAN ÇOK MEMNUNUZ"

Esnaf Selim Akbaykal da, "Pandemi önlemleri nedeniyle 1 Haziran tarihine kadar sadece paket servisi yapıyorduk. 1 Haziran'dan itibaren salonumuzda servis yapmaya başladık. 1 Haziran'dan günümüze kadar işlerimiz iyiydi. Bayram tatili ile işlerimiz daha da arttı. Çeşme'deki doluluktan çok memnunuz. Tüm yollar, oteller, yazlıkların hepsi doldu. Bu sayede işlerimiz de arttı" dedi.



"BAYRAM İLE BİRLİKTE DOLULUĞUMUZ YÜKSELDİ"

Konaklama tesisi işletmecisi Yusuf Tekinalp de, "Bayram öncesi doluluklarımız hafta içi yüzde 30-40, hafta sonlarında da yüzde 60-70'lerdeydi. Tabii ki beklediğimiz gibi değil. Bayram ile birlikte doluluğumuz yükseldi. Şu an yüzde 85-90'lara ulaştık" ifadelerine yer verdi.