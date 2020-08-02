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    • 02.08.2020 09:04
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    'da sabah saatlerinde şok olay! Denizde bulundu

    Bakırköy Sahili'nde vatandaşlar sabah erken saatlerde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

    İstanbul'da sabah saatlerinde şok olay! Denizde bulundu

    Bakırköy Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.
    Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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