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    • 02.08.2020 10:06
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    Son dakika: Valiliği konutunda hareketli dakikalar! Silah sesleri...

    Son dakika haberleri... Valiliği konutu arkasında dün akşam saatlerinde duyulan silah sesleri polisleri alarma geçirdi. Havaya ateş açan 3 şüpheliden 2'si yakalanırken 1 şüpheli kaçtı. 'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

    Son dakika: Sinop Valiliği konutunda hareketli dakikalar! Silah sesleri...

    Valiliği konutu arkasındaki yolda, havaya ateş açan 3 şüpheli, polisi alarma geçirdi. Vali Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayın ardından 2 şüpheli yakalanırken, biri kaçtı.

    Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı.

    Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu.

    'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.

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