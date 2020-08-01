İş adamı Uğur Akkuş'la 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Gonca Sağlam, evli olduğu dönemde eşin kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. 2017 yılı Ağustos ayında, Mecidiyeköy'de bir rezidansta ikamet eden çiftin olay günü aralarında tartışma taşandı.

KOLUNU KIRDI

İddiaya göre Uğur Akkuş, eve çok geç saatte gelmişti. Gonca Sağlam geç gelen eşine sitem edince yine iddiaya göre Akkuş, eşini kolundan tutup duvara fırlattı. Aldığı darbelerin etkisiyle annesinden yardım isteyen genç kadın, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Gonca Sağlam'ın kolunda 3 adet kırık tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Gonca Sağlam'ın ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma sonunda, Uğur Akkuş hakkında, eşe karşı kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, çiftin olay tarihinde evli oldukları, aralarında çıkan tartışma sırasında Uğur Akkuş'un Sağlam'ı kolundan tutup duvara savurmak suretiyle darp ettiği, müştekinin alınan adli raporunda vücudunda kemik kırığı olduğunun belirtildiği kaydedildi. Uğur Akkuş'un 5 yıla kadar hapsi isteniyor.



DİLEK YAMAN/ SABAH





