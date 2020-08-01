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    • 01.08.2020 12:07
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    • 01.08.2020 12:07
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    Çaldığı telefonu bahçeye saklamış: O hırsız tutuklandı

    ’de bir işyerinden cep telefonu çalan hırsız kısa sürede yakalandı. Çaldığı telefonunu bahçeye sakladığı tespit edilen hırsız, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    Çaldığı telefonu bahçeye saklamış: O hırsız tutuklandı


    Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 18 Temmuz günü ilçesi Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden cep telefonu çalınması suretiyle meydana gelen "Açıktan Hırsızlık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.


    AYNI GÜN YAKALANDI
    Edinilen bilgiye göre, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Eyüp B. (20) isimli şahıs aynı gün saat 16.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Yeniçamlıca Mahallesi'nde yakalandı.

    Mağdur şahsa ait cep telefonu şüpheli şahsın ikametinin bahçesinden ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 19 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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