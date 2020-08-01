Tartışmak güzeldir! İşte mutlu evliliğin sırları...

toplumun değişimine göre şekilleniyor. Dolayısıyla, iş ve aşk için aynı kelimeleri kullanmak mümkün. İlişkilerde de tek bir kanaldan faydalanmak ya da fayda görmek istemiyor. Sadece üretim, yani bebek sahibi olma hayatınızı çok mutlu hale getirmeyebilir. Karşılıklı paylaşım ilişkilerde çok önemli. Her çift kavgadan yakınıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, hiç kavga etmeyen çiftlerin mutluluk oranı daha düşük. Her ilişkide tartışmalar olmak zorundadır. Elbette kabalık sınırlarını aşan kavgalar kötüdür, kabul edilemez. Ama karşınızdakinin güvenini kırmayacak şekilde davrandığınız, dürüst ve saygılı olduğunuz tartışmalarda bir sorun yok. Hatta bu tarz tartışmalar ilişkinizi daha da güçlendirir. Çünkü ortadaki bir sorunun daha da büyümesini engeller. Eğer normal şekilde anlatamadığınız bir sorunu, yüksek sesle dile getirdiğiniz anda karşınızdaki buna bir çözüm bulmak zorunda olduğunu anlayacak. Bu da soruna çözüm odaklı yaklaşmasını sağlayacak. Birçok tartışma sonrasında çiftlerin daha da mutlu oldukları anlar yaşandığı da araştırmalarda kanıtlandı. Birbirinize saygınızı kaybetmeden tartışabilirsiniz. Bu tartışmalarda bir tarafın kazanması gibi bir durum da yok.