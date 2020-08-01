Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.08.2020 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2020 20:34
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan duyurdu: 14 ın 10'u kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı 11 ilde meydana gelen 14 hakkında bilgi verdi. 10 yangının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli birinin söndürüldüğünü, 3'ünde ise müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

    14 yangının 10'u kontrol altında!

    Tarım ve Orman Bakanı 11 ilde meydana gelen 14 hakkında bilgi verdi.

    "11 YANGINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARLA KONTROLÜ SAĞLADIK"
    Yurt genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin son durumu aktaran Bakan Pakdemirli "'da, Milas ve Fethiye- Kelebek Vadisi olmak üzere iki, Aydın'da Çine- Akçaova ve Nazilli- Bozdoğan'da olmak üzere iki, ve Kemalpasa'da olmak üzere iki, Gaziantep Merkez, Balıkesir Dursunbey, Boyabat, Samsun Vezirköprü, Merkez, Kahramanmaraş Sucatı mevkisi, Ahmetli ve Tavşanlı da toplam 14 orman yangını çıktı. - Akçaova, - Çamönü ve Manisa Ahmetli orman yangınları devam ediyor. Bu yangınlara müdahale etmeye devam ediyoruz. Diğer 11 yangında yaptığımız çalışmalarla kontrolü sağladık" dedi.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
    Manisa Ahmetli yangınının 16:00'da çıktığını ve yangına ilk müdahalenin 16.15'te yapıldığını söyleyen Pakdemirli, "Yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Aydın Çine Akçova yangını ise saat 12:26 başladı. İlk müdahale saat 12:36'da yapıldı. Yangına 1 uçak, 10 helikopter 40 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 180 söndürme işçisi ile müdahalemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    İzmir'in Menderes Çamönü mevkisinde çıkan orman yangınına ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildiğini belirten Pakdemirli, "Yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür karayolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı" açıklamasını yaptı.

    Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: 14 yangının 10'u kontrol altına alındı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri