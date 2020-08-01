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    • 01.08.2020 07:50
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    Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde | Son depremler...

    Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

    Akdeniz'de korkutan deprem

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    SON DEPREMLER

    Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
    Detay 01.08.2020 07:19:22 AFAD 38.2041 27.0028 6.82 ML 1.6 Türkiye Izmir Menderes - - 478270
    Detay 01.08.2020 06:52:31 AFAD 36.9595 28.2570 7.00 ML 1.1 Türkiye Mugla Marmaris - - 478268
    Detay 01.08.2020 06:50:03 AFAD 36.9786 28.3081 7.00 ML 1.2 Türkiye Mugla Marmaris - - 478267
    Detay 01.08.2020 06:45:47 AFAD 38.9828 27.9766 6.99 ML 1.5 Türkiye Akhisar - - 478269
    Detay 01.08.2020 06:43:43 AFAD 34.3330 25.8630 35.30 Mw 4.2 - - - - Akdeniz, 478266
    Detay 01.08.2020 05:52:39 AFAD 39.0115 28.0138 7.01 ML 3.0 Türkiye Manisa Akhisar - - 478265

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