Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 8 yaralı

Kazada araçların sürücüleriyle Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine ve Kerem Şener yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan bir bebek ve annesiyle 2 çocuk olay yerinde yakınları kalmadığı için ambulanslarla hastaneye götürüldü.