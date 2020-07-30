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    • Yaşam
    • 30.07.2020 14:55
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    • 30.07.2020 14:58
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    'de otomobille seyir halindeyken havaya ateş açan yakalandı

    Son dakika haberine göre 'de, otomobille seyir halindeyken camdan yla havaya ateş açtığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, Bozyaka'daki 'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    O maganda yakalandı

    Kaynaklar'da onlarca aracın seyir halinde olduğu çevre yolunda otomobilinin camı açan sürücü, sını çıkardı, defalarca havaya ateş açtı. Sürücü, 35 KNT 80 plakalı otomobiliyle yoluna devam etti.



    Olay anı, otomobilin arkasında seyreden araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.



    Yapılan çalışmayla ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelinin, Bozyaka'daki 'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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