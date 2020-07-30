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    • Yaşam
    • 30.07.2020 14:41
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    • 30.07.2020 14:41
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    Son dakika: 'de 5 katlı binada paniği: Bir bebek ve yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'de 5 katlı bir binanın beşinci katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı bir vatandaş dışarı çıkartılırken, ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

    Kadıköy'de 5 katlı binada yangın paniği
    'de bir apartmanın mutfak kısmında çıktı. Bina içerisinde bulun bir bebek ile yaşlı adam son andan dışarı çıkartıldı.

    19 Mayıs Mahallesi, İnönü Caddesi, Yazar Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katın mutfağında yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar kısa sürede daireyi sardı. Mutfaktaki aspiratörden çıkan yangında apartmandan bir bebek ile Yavuz Güner Doğusoy isimli yaşlı vatandaş binadan son anda çıkarıldı. Bebeği annesi kucağına alarak bina çevresinden uzaklaştırdı. Yavuz Güner Doğusoy isimli vatandaş ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın 5'inci katında çıkan yangına merdiven ile çıkarak müdahale etti.





    Yangın esnada binanın kısa sürede boşaltılması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.




    Mahalle sakinlerinden Muammer Eryüksel, "Biz dumanı gördük itfaiyeyi aradık. İtfaiyeyi geldi yangına müdahale etti. Doğal gazı kapattılar, elektriği kapattık. Yaşlı bir amca vardı onu binadan çıkardılar, hastaneye götürdüler" dedi.

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