Dün bazı basın yayın kuruluşlarında "Düğün Konvoyundan Akıl Almaz Görüntüler" başlığıyla yer alan ve sosyal medya sitelerinde de paylaşılan "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma" konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.





Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; görüntülerin incelenmesi neticesinde plakaları tespit edilen araçların sürücüleri oldukları tespit edilen Ali D, Gökhan A. ve Cengizhan A. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslardan Ali D. ve Gökhan A. isimli şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Akan trafikte makas atmak" içerikli 46/2-g Maddesi gereğince ayrı ayrı 1.228 TL, Cengizhan A. isimli şahıs hakkında ise aynı kanunun "Araçları saygısızca sürmek" içerikli 73/a maddesi gereğince 132 TL olmak üzere toplamda 2 bin 588 TL idari para cezası işlemi uygulandı.







Ayrıca Ali D. ve Gökhan A. isimli şahısların sürücü belgelerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 45. Maddesine istinaden sağlık şartları gereğince geçici olarak el konuldu. Her iki sürücü hakkında Türk Ceza Kanununun "Kara, Deniz, Hava Ve Demiryolu Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık Ve Malvarlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk Ve İdare Etmek" içerikli 179/2 maddesine istinaden adli işlem başlatıldı.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH