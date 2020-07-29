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    • 29.07.2020 14:43
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    • 29.07.2020 14:43
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    Son dakika: 'da flaş kararı!

    Son dakika gelen habere göre; Valiliği, ’nda köy bayramlaşmalarının, mezarlık ziyaretlerinin ve toplu organizasyonların landığını açıkladı.

    O ilimizde flaş Kurban Bayramı kararı! Yasaklandı...

    Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, ile ilgili alınan kararları açıkladı. salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri landı.

    Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan kararlara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

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