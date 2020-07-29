



Olay, dün 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız 3 çocuk babası besicilik yapan Mevlüt Çakır, dişinin ağrıması üzerine ooğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti. İddiaya göre burada bayram alışverişi de yaptıktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan Mevlüt Çakır'a Sögütözü Mahallesi yakınlarında bir çeşmenin yanında kimliği belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

