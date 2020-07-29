Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada 59 AAH 650 plakalı içinde yolcu olarak bulunan Engin Ezer (42) ile diğer araçtaki sürücü Oktay Bıdık ve yolcular Damla Bıdık (17), Rüzgar Bıdık (2) ile Güladiye Bıdık (37) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Yaralılardan Oktay Bıdık'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavileri ayakta yapıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.