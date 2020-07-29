Dün Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gellen olayda, 16 yaşındaki Y.Ç.'nin temizlediği tabanca kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu anne A.G. (33) kazara karnından vurularak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.
BUGÜN SERBEST BIRAKILDI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Ç. bugün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖLME RİSKİ VAR
Talihsiz anne A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.