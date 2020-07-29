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    • Yaşam
    • 29.07.2020 19:19
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    • 29.07.2020 19:20
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    yanlışlıkla karnından 16 yaşındaki genç serbest bırakıldı

    'da yla yanlışlıkla karnından vurarak yaralayan 16 yaşındaki genç, mahkemece şartıyla serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

    Annesini yanlışlıkla vuran 16 yaşındaki gence...

    Dün 'un İlkadım ilçesi 'nde meydana gellen olayda, 16 yaşındaki Y.Ç.'nin temizlediği kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu anne A.G. (33) kazara karnından vurularak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

    BUGÜN SERBEST BIRAKILDI

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Ç. bugün sevk edildiği mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

    ÖLME RİSKİ VAR

    Talihsiz anne A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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