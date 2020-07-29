Yurt genelinde uyuşturucu operayonu! 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 49 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilo bonzai, 7 gram afyon sakızı, 3 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.