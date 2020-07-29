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    • 29.07.2020 19:08
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    • 29.07.2020 19:16
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    Yurt genelinde uyuşturucu operayonu! 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı

    Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 51 ilde 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı. koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine dev operasyon!

    Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 51 ilde 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 49 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilo bonzai, 7 gram afyon sakızı, 3 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Operasyonlarda, ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 87 bin 390 lira paraya da el konuldu.
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