Sakarya'da yaşayan emekli bir çifti telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ ile bağlantılı kişilerce kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı çiftten paranın söyledikleri hesaba yatırılmasını isteyerek, parayı almaya gelecek kişilere operasyon düzenleyerek yakalayacaklarını belirtti. Dolandırıcılara inanan çift, 1 milyon TL'yi verilen hesaba yatırdı. Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, emekli çifti başka para bulup bulamayacağı konusunda ikna ederek tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın ve paraları da 'hırsızlar almasın' diye iletmesini ve kendilerine vermeleri konusunda ikna etti. Dolandırıcılar son olarak çiftten, villanın satılmasını bu paranın da kendilerine gönderilmesini istedi. Durumdan şüphelenen çift polise haber verdi.

POLİS DÜĞMEYE BASTI