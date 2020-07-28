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    • 28.07.2020 08:00
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    Son dakika: 'da polisleri bile şaşırtan olay: Kartını cihazına kaptıran kişi önce camı kırdı sonra polisi aradı

    Son dakika haberine göre, 'da hesap kartını cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca nın camını kırdı. , daha sonra kendini polise ihbar etti.




    Adana'da hesap kartını ATM cihazına kaptıran bir kişi, yetkililere ulaşamayınca bankanın camını kırdı. Şüpheli, daha sonra kendini polise ihbar etti.

    Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.



    Alkollü olduğu öne sürülen A.İ., iddiaya göre para çekmek için kartını ATM cihazına soktu. Cihazın hesap kartını rehin alması üzerine çare arayan A.İ., içeride birilerinin olduğu düşüncesiyle, bankanın camına vurmaya başladı.



    Sesini duyuramadığını düşünün A.İ., bu kez kaldırımdaki parke taşını alarak, bankanın kapı camını kırmaya çalıştı.



    KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
    Kapı camını kıran A.İ., halen kimseye ulaşamayınca, 112'yi arayarak kendisini polise ihbar etti.




    Gözaltına alınan A.İ., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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