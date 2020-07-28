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    • 28.07.2020 09:13
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    Son dakika: 'ta : 2 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, İstanbul 'ta bir binada çıkan da bir kadın ile çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.


    'ta bir binada çıkan da anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Esenyurt'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.






    ANNEANNE İLE 8 YAŞINDAKİ TORUNU YAŞAMINI YİTİRDİ
    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. Cesetler incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olay yerinde polis ve itfaiyenin çalışması sürüyor.

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