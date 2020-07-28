Milyonluk "Jigolo" vurgununda şoke eden detaylar: Daha yüzde 30'u incelendi





BU NE LÜKS

Hürriyet'in haberine göre, mavi tıklı Instagram hesabında sanatçı, söz yazarı ve besteci olduğu yazan çete elebaşı Çağatay Ö.'nün lüks yaşam fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni haline geldiği ve takipçi sayısının da 52 bine yaklaştığı belirlendi. Albüm çıkardığı ve klip çektiği de tespit edilen Çağatay Ö.'ün, bazı gece kulüplerinde şarkı söylediği, bazı TV ve radyolarda programlara katıldığı, dizilerde de rol aldığı paylaşımlarında yer aldı. Çağatay Ö. ve diğer yöneticilerin vurgun paralarıyla her hafta sonu KKTC'ye giderek eğlendikleri, Ege ve Akdeniz'de yat gezintileri yaptıkları da tespit edildi.



