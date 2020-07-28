Olay, Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen A.A. isimli şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASININ ARDINDAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ