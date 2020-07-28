Putin'e, Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarından bahseden Çemezov, "Şirket tüzüğüne göre şirketin çalışmalarını içeren 2019 sonuçlarını genel ve finansal olmak üzere raporlayarak size sunuyorum. 2019 yılında bir önceki yıla göre şirket karı yüzde 8 oranında artış gösterdi" dedi.