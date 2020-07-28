Sandıklı'da geçen pazar günü hayvan pazarında sattığı kurbanlık karşılığında kendisine ödenen 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Sinanpaşa ilçesinde belirlenen adreslerine operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, suçta kullanılan yabancı uyruklu 3 kişi adına kayıtlı GSM hattı, sahte basın kartı ve sahte dernek kartıyla bir miktar sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 'parada sahtecilik' suçundan R.K. (46), A.K. (42), M.K. (27) ve M.K. (17) gözaltına alındı.