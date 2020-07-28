Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.07.2020 10:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2020 10:38
    ABONE OL

    'da uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda 70 kilogram ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'da uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda yapılan aramada, 70 kilogram , 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

    Yasal yük taşıyan tırda 70 kilo eroin ele geçirildi!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahını kullanarak madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda uluslararası yasal yük taşıyan bir tır durduruldu. Tır sürücüsünün şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yapıldı.

    Tırın çekici kısmındaki yatak bölümünde, piyasa değeri 13 milyon lira olan 137 paket halinde 70 kilogram , 78 paket halinde 40 kilogram afyon sakızı ve 21 paket halinde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

    Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Haberler Yaşam Ağrı'da uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri