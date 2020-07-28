Uzmanlar bayram için uyardı: Kurban etini tüketmeden önce mutlaka...





1 PORSİYONA 2 SAAT EGZERSİZ!

Kurban bayramında et tüketiminin aralıklı olmasını tavsiyesinde bulunan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, "Kurban bayramında bir gün et tüketiyorsak, en az 3 gün ara verip daha sonra et tüketebiliriz. Özellikle orta yaş üstü 2 gün arayla, kronik hastalığı olanlar ise 3 gün arayla et tüketmeli. Et tükettiğimiz zaman vücudumuza ciddi bir kalori alımı yapıyoruz. Bu kalorinin de fazlası yağ olarak depolanmasın diye yakımı oldukça önemli. Yağ oranına göre değişir ama 1 porsiyon et tükettiğimiz zaman 300-500 arasında kalori alabiliyoruz. Bu nedenle 2 saatlik bir egzersiz yapmak gerekiyor" diye konuştu.

UYGUN SAKLAMA KOŞULLARI

Kurban bayramında kesilen hayvanın etinin hemen tüketilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, sindirimin daha kolay hale gelmesi için etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uygun saklama koşulları hakkında da bilgi aktaran Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, şu önerilerde bulundu: "Etler dolapta +4 derecede bir hafta, derin dondurucuda ise maksimum 4 veya 4.5 ay bekletilebilir. Eğer et bu süreden daha uzun bir süre saklanacaksa mutlaka vakumlanarak ve içerisinde mikroorganizma çoğalmasının önüne geçilmesi için tuz eklenerek saklanması gerekiyor. Yoksa etin içerisindeki su, mikrobik ortam için uygun bir zemin sağlar ve ette yoğun miktarda mikrop ürer. Eti derin dondurucudan çıkarıp çözerken önce buzdolabına alın. Etin dolapta çözülmesi ve daha sonra tüketilmesi gerekiyor. Eti buzluktan çıkarıp direkt mikrodalga fırında çözdürmek, hijyen açısından sağlıklı değildir."



