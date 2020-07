Uzmanlar bayram için uyardı: Kurban etini tüketmeden önce mutlaka...

EN UYGUNU ÖĞLEN VAKTİ YEMEK

Kurban bayramı boyunca bazı kişilerin günde üç öğün kurban eti yediğini belirten Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, bunun sağlık açısından sebep olacağı tehlikeleri şöyle anlattı: "Öncelikle sabah kahvaltıda et tüketimini tavsiye etmiyoruz. Et sindirimi zor bir besindir. Sabahları da sindirim sisteminin tam anlamıyla çalışmayacağını düşünürsek, kahvaltıda et yediğimizde gün boyu sindirim sorunları, gaz, bulantı gibi problemler bizi bekler. Sabah kahvaltılarında ve akşam yemeğinde et tüketilmemeli. Et tüketimi için en uygun vakit öğlen yemeğidir. Özellikle akşam yemeğine doğru et yemeyi düşünenler yatmadan en az 5 saat önce yemeli ki, sindirim tamamlanmış olsun."

BÖBREK HASTALARI DİKKAT!

Özellikle kronik böbrek yetmezliği olanlar veya böbrek fonksiyonlarında yavaşlama olanların da çok fazla protein tüketmelerinin böbrekler için ciddi bir yük oluşturacağı uyarısında bulunan Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, bu kişilerin de kırmızı et tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, pişirme yöntemleri hakkında ise şu bilgilendirmede bulundu: "Bizim toplumumuz ızgarayı, mangalı çok seviyor. Mangalda uzun süre kalmış, yanmış etler kanserojen bileşenler ortaya çıkarıyor. Ayrıca çok uzun zaman pişirilen etin besin değeri ve içeriğindeki vitaminler de oldukça azalıyor. Et, direkt ateşe maruz kalmadan ve yakmadan tüketilmeli. Sakatat tüketimine de aşırıya kaçmadan yer verilebilir. Kansızlık varsa karaciğerin tüketilmesi çok ciddi bir demir kaynağı sağlayacaktır. Omega-3 açısından beyin tüketimi çok önemlidir. Hayvansal proteinler açısından hayvanı bağırsak kısmının tüketilmesi gayet faydalıdır."

ETİ C VİTAMİNİ İLE BİRLİKTE TÜKETİN

Etin içerisindeki demiri daha rahat alabilmek için mutlaka C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketmek gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Yusuf Yıldırım, "Etin yanında en sağlıklı besinler olarak sebze yemekleri, bol limonlu salata veya ev yapımı limonata tüketebiliriz. Kapya veya yeşilbiberin içerisinde de yoğun miktarda C vitamini bulunur. Sebzeler, asitli içerikleri ile etin parçalanmasını kolaylaştırabiliyor. Et tüketirken sindirimi kolaylaştırmak için bol sıvı tüketilmeli. Minimum 1 veya 1.5 litre su tüketilirse et proteinin hidrolizini yani su ile parçalanmasını kolaylaştırırız" dedi.