





Otomobilinde maddi oluşan Özgür Kaya, "Sabaha karşı çürümüş dut ağacı arabaların üzerine devrilmiş. Sabah kalktığımızda fark ettik. Durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdik. Aracımın tavanı çökmüş. Çok şükür can kaybı yok. Bir araba daha var ancak ondaki zarar az. Allah'a şükür gündüz insanlar sokaktayken devrilmemiş. Can kaybı da yaşanabilirdi" dedi.