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    • Yaşam
    • 28.07.2020 21:41
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    • 28.07.2020 21:42
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    Yaşlı adam aldığı nın boynuzlu saldırısında öldü

    ’in ilçesinde yem verdiği sının boynuzlu saldırısına uğrayan 70 yaşındaki , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Aldığı kurbanlık boğanın saldırısında öldü

    Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Balıklı köyünde dün akşam saatlerinde elim bir olay meydana geldi.

    Mikail Koçak, yaklaşan Kurban Bayramı için satın aldığı boğasına yem vermek istedi. Bu sırada aniden hareketlenen boğa, sahibi Koçak'a saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu Mikail Koçak, yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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