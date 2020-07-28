Hastalıklar, ufak tefek şikayetlerle belirti veriyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, kadınlarda görülen 8 kanser belirtisini sıralıyor:
HALSİZLİK: Hemen herkes, bitmek bilmeyen halsizlikten yakınır. Bu tip yorgunluklar, kanserin ilk belirtileri olabilir.
KİLO KAYBI: Bir kadın normal şartlarda olduğu kilonun altına düşmeye başlıyorsa bu durum ihmal edilmemelidir. Ani kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetler yumurtalık kanseri belirtisidir. Açıklanamayan kilo kayıpları aynı zamanda kanser olmasa da tiroit gibi hastalıkların habercisi olabilir.
NEFES DARLIĞI: Akciğer kanserinin belirtilerinden biridir. Hasta, merdiven çıkarken bile nefesinin tıkandığını, nefes alamadığını ve göğsünün sıkıştığını hissedebilir.
ADET DIŞI KANAMALAR: Adet düzensizliği ve regl dönemi dışında görülen kanamalar, kadınlarda rahim kanserinin belirtisidir.
MEMEDE ELE GELEN KİTLE: Meme muayenesi her kadının düzenli aralıklarla yapması gereken bir sağlık kontrolüdür. meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması ve meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişlik mutlaka dikkate alınmalıdır.
ŞİŞKİNLİK: Karın ağrısının da eşlik ettiği bu durum, yumurtalık kanserinin en önemli belirtisidir. Mutlaka doktora görünmeniz gerekir.
CİNSEL SAĞLIK - DOÇ. DR. FATMA ŞEN