



MEMEDE ELE GELEN KİTLE: Meme muayenesi her kadının düzenli aralıklarla yapması gereken bir sağlık kontrolüdür. meme bölgesinde kızarıklık, derinin kalınlaşması ve meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla süren şişlik mutlaka dikkate alınmalıdır.



ŞİŞKİNLİK: Karın ağrısının da eşlik ettiği bu durum, yumurtalık kanserinin en önemli belirtisidir. Mutlaka doktora görünmeniz gerekir.





CİNSEL SAĞLIK - DOÇ. DR. FATMA ŞEN