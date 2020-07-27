



Yol kenarındaki otluk alana sürüklenen otomobilin sürücüsü Murat G. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Bu sırada yaralı sürücü Murat G. ise otomobilden çıkıp, olay yerinden koşarak uzaklaştı.