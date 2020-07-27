Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.07.2020 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2020 23:52
    ABONE OL

    'te mezarlık ziyaretlerine koronavirüs kısıtlaması

    'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün süreyle yasaklandı. yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

    O ilde mezarlık ziyaretlerine kısıtlama

    'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlık ziyaretleri 3 gün süreyle yasaklandı.

    başkanlığındaki Kovid-19 salgını kapsamındaki sağlık değerlendirme toplantısı, Valilik Amfi Salonu'nda gerçekleştirildi.

    Gül, toplantıda alınan bazı kararlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep'te perşembe, cuma, cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır. Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup, ayrıca kına, çeyiz gibi törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir." ifadesine yer verdi.

    Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı , Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel de katıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Yaşam Gaziantep'te mezarlık ziyaretlerine koronavirüs kısıtlaması
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri