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    • Yaşam
    • 27.07.2020 21:18
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    • 27.07.2020 21:18
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    'da ile çarpıştı: 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı

    ’da ile ün çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-Çankırı karayolu köyü mevkiinde meydana geldi.

    Otomobil ile traktör çarpıştı

    Aynı istikamette seyreden Yasemin Ç. (38) idaresindeki 26 EP 477 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. (61) idaresindeki 06 BAG 404 plakalı traktör çarpıştı. Kazada şoförlerin yanı sıra Şeymanur Ç. (17), Müzeyyen Ç. (69), Arif Ç. (67) ile traktörde bulunan Döndü Ş. (62), Hasan Ş. (44) ve Emirhan Ş. (12) yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döndü Ş., Arif ve Müzeyyen Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Ankara-Çankırı karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar tali yola yönlendirildi.
    Haberler Yaşam Çankırı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı
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