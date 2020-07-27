Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döndü Ş., Arif ve Müzeyyen Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara-Çankırı karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, araçlar tali yola yönlendirildi.