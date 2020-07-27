KADES tacizden kurtardı! Tek bir tıkla sapığı yakalattı

Emine K., isimli genç kadın İstanbul Fatih'te evine gitmek için yürüyordu. Genç kadın mağazaların önünden ilerlediği sırada bir şahısın kendisini fark etti. Kendisini takip eden kişiden kurtulmak için kalabalık sokaklara girerek yön değiştiren E.K., şahsın kendisini takip etmeye devam ettiğini gördü.

KADES UYGULAMASINI KULLANDI

Genç kadın iddiaya göre kendisine gülümseyerek bakan kişiden rahatsız olunca izini kaybettirmeye çalıştığı bir anda kendisini takip eden kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Çünkü tacizci genç kadının özel bölgelerine dokunarak tacizde bulundu. Taciz edilen genç kadın, telefonuna yüklediği Kadın Destek Uygulamasındaki (KADES) alarmı çalınca, o sırada devriye gezen polis ekipleri olay yerine intikal ederek tacizciyi gözaltına aldı. Genç kadının şikayeti sonrası karakolda ifadesi alınan yabancı uyruklu sapık, 'Ben herhangi bir tacizde bulunmadım. Aynı caddede yürüyorduk ve çok kalabalıktı. Benim amacım bir mağazaya girmekti' şeklinde konuştu.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen M.T., hakkında savcılık tarafından 'Cinsel Saldırı' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede M.T.'nin genç kadının vücut dokunulmazlığını ihlal edip cinsel saldırı suçunu işlediği anlatıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Sabah/ Dilek Yaman