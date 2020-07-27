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    • 27.07.2020 13:27
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    • 27.07.2020 13:45
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    Son dakika: ’da sahiplerinin kâbusu olan yakalandı

    Son dakika haberi... ’da 3 farklı tarihte lere dadanan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin özellikle pahalı bisikletleri seçtiği ve çaldığı belirlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilçesinde meydana gelen 3 adet " lığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    Edinilen bilgiye göre, 30 Nisan günü B.P. isimli şahsa ait 1 adet bisikletin, 22 Mayıs günü M.B. isimli şahsa ait 2 bin 180 TL değerinde 1 adet bisikletin, 19 Haziran günü ise A.Ş. isimli şahsa ait 3 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması olayları ile ilgili operasyon düzenlendi.

    Bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Mustafa Y. (31) isimli şahıs 9 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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