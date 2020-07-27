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    • Yaşam
    • 27.07.2020 11:59
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    • 27.07.2020 11:59
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    'da akılalmaz olay! sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...

    'da iki arasındaki müşteri tartışması ya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayda iki kişi gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı şaşkın bakışlarla seyretti. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle yatıştırdı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

    Avcılar'da akılalmaz kavga! Müşteri için birbirlerine girdiler...

    Merkez Mahallesi'ndeki üzerinde bulunan bir işhanında bulunan iki sahipleri arasında, birbirlerinin müşterilerini kapma iddiası ile bir süreden bu yana devam eden gerginlik dün öğle saatlerinde ya neden oldu.

    Aralarında kadın çalışanların da bulunduğu iki taraf arasında aynı binada başlayan tekmeli-tokatlı kavga caddeye taştı. Kavgada iki kişi aldıkları darbelerle baş ve çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

    VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

    Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği kavganın bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları durdurmakta güçlük çekti.

    Kavgada iki kişi ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kapalı olan bankanın girişinde, onları götürecek ekip gelene kadar yere oturtularak bekletildi.

    Murat Kölük Devlet Hastanei'nde doktor kontrolünden geçirilen iki şüpheli ve iki şikayetçi ifadeleri alınmak üzere Avcılar Polis Merkezi'ne görüldü.

    İki güzellik merkezi işletmecileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturmaya devam ediliyor.

    Haberler Yaşam Avcılar'da akılalmaz olay! Güzellik merkezi sahipleri 'müşteri' için birbirine girdi...
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