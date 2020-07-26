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    • 26.07.2020 09:36
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    | Meteoroloji'den 3 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Trabzon, Rize ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve ’da hava nasıl olacak? İşte il il

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. MGM son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 18°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 23°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 18°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 22°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 18°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 23°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

    ANTALYA 27°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 24°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 19°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 14°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 20°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 31°C
    Az bulutlu

    DÜZCE 18°C, 33°C
    Az bulutlu

    KASTAMONU 13°C, 33°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK 20°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 18°C, 36°C
    Az bulutlu

    RİZE 21°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 23°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin bugün öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 14°C, 31°C
    Parçalı bulutlu

    KARS 13°C, 32°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA 22°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 22°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 26°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 24°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
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