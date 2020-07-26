



Patlama sesi gibi bir ses duyduklarını ve can havliyle apartmandan dışarıya çıktıklarını söyleyen apartman yöneticisi Emir Ali Göçmen, "Akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Deprem olmuş gibi avizeler patladı. Biz can havliyle dışarıya çıktık ve baktığımızda kolonun patladığını fark ettik. Belediye ekipleri test yaptı, pazartesi çıkacak raporlara göre binanın ne olacağına karar verilecek. Apartmanda 23 daire var yaklaşık 70 vatandaş yaşıyordu. 1999 depreminde apartman inşaat halindeydi. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık. Binayı boşalttık şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Pandemi süreciyle birlikte ekonomik zorluklar yaşamayan vatandaş yoktur. Bu nedenle Valilikten ve belediyelerden her türlü yardımın yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.